Ingérence russe aux USA - L'enquête de Mueller s'intéresse aux financements de Jared Kushner, gendre de Donald Trump

Le procureur spécial Robert Mueller, qui enquête sur l'ingérence russe dans la campagne présidentielle de Donald Trump en 2016, se penche sur les tentatives de son gendre Jared Kushner d'obtenir des financements étrangers pour sa société immobilière durant la période de transition présidentielle, rapporte CNN lundi.

Selon la chaîne, c'est la première indication que l'enquête dépasse les contacts russes supposés du gendre du président, Jared Kushner. Ce dernier a été interrogé récemment au sujet de ses démarches pour obtenir des financements pour un appartement de bureaux à New York en difficultés, selon CNN citant des sources proches de l'enquête. CNN n'était toutefois pas en mesure de déterminer la raison de l'intérêt de M. Mueller sur la question. Une semaine après l'élection de son beau-père Donald Trump, M. Kushner a rencontré le président d'Anbang Insurance, un groupe chinois qui détient le Waldorf Astoria à New York, et ses adjoints, selon le New York Times. Durant cette période de transition politique aux USA, le mari d'Ivanka Trump s'est entretenu avec des personnes d'au moins 15 pays, selon une déclaration transmise aux enquêteurs nommés par le congrès. M. Kushner a démenti avoir accepté des fonds russes pour financer ses activités commerciales et assuré que ses contacts avec des représentants russes pendant et après la campagne présidentielle étaient "corrects".