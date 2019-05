Ingérence russe aux USA - Le fils aîné de Donald Trump convoqué au Sénat

(Belga) Le fils aîné du président américain, Donald Trump Junior, est convoqué devant une commission du Sénat dans le cadre de l'enquête russe, rapportent mercredi les médias américains.

C'est la première fois que le Congrès use de ses pouvoirs d'enquête pour convoquer un membre de la famille Trump, dont certains membres ont témoigné de leur plein gré dans le cadre de cette investigation tentaculaire sur les ingérences de Moscou dans la campagne présidentielle de 2016. Donald Trump Junior, 41 ans, qui gère les affaires familiales à la tête de la Trump Organization, a lui-même déjà été entendu pendant de longues heures par des commissions du Sénat en 2017. D'après les médias américains, qui citent des sources anonymes, la commission sénatoriale du renseignement, contrôlée par les républicains, veut le revoir pour l'interroger sur ses déclarations de l'époque, notamment au sujet d'un projet de Trump Tower à Moscou. Selon le Wall Street Journal, il a refusé une invitation à comparaître, offrant de répondre aux questions des sénateurs par écrit. Il aurait désormais l'intention de s'opposer à sa convocation, ajoute le quotidien. Dans son rapport d'enquête, remis fin mars, le procureur spécial Robert Mueller a écrit ne pas avoir trouvé de preuve d'une quelconque entente entre la Russie et l'entourage de Donald Trump en 2016, mais a dressé la liste d'une série de pressions troublantes exercées sur son travail. Le président et ses alliés républicains assurent depuis que le dossier est clos mais l'opposition démocrate, qui contrôle la Chambre des représentants, ne veut pas en rester là.