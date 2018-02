Ingérence russe aux USA - Trump se dit prêt à être interrogé "sous serment" par le procureur spécial Mueller

(Belga) Le président américain Donald Trump a assuré mercredi qu'il était prêt à être interrogé "sous serment" par le procureur spécial Robert Mueller chargé de l'enquête sur une possible collusion entre son équipe de campagne et la Russie.

"Je suis prêt à le faire (...) J'aimerais vraiment le faire", a déclaré le président américain lors d'un échange impromptu avec des journalistes à la Maison Blanche à quelques heures de son départ pour la Suisse, où il doit participer au Forum économique mondial de Davos. "Je le ferais sous serment, absolument", a-t-il ajouté, réaffirmant une nouvelle fois qu'il n'y avait selon lui eu "aucune collusion". Interrogé sur le calendrier d'une telle audition, il a évoqué, en termes vagues, une possible échéance d'ici "deux ou trois semaines". Si l'ingérence de Moscou dans les élections - notamment sous forme de piratages informatiques ou de diffusion de fausses informations - ne fait pas de doute aux yeux des services de renseignement, M. Mueller enquête sur une éventuelle collusion entre l'équipe de M. Trump et Moscou. M. Mueller a récemment inculpé plusieurs proches de M. Trump, parmi lesquels le général Michael Flynn, qui fut son conseiller à la sécurité nationale. Ce dernier a plaidé coupable d'avoir menti au FBI et a accepté de coopérer avec la justice. M. Mueller tente aussi de déterminer si le président américain s'est rendu coupable d'entrave à la justice, dans l'enquête sur M. Flynn. (Belga)