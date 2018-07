Inondations au Japon: le gouvernement annonce un bilan de 199 morts

(Belga) Les inondations et glissements de terrain dans l'ouest du Japon ont tué au moins 199 personnes, a annoncé jeudi matin le porte-parole du gouvernement.

Le Premier ministre Shinzo Abe a ordonné en réunion de cellule de crise d'agir au plus vite pour les sinistrés, a précisé Yoshihide Suga lors d'un point de presse. Un précédent bilan faisait état d'au moins 179 personnes tuées. M. Abe, qui a annulé une tournée dans quatre pays, dont la Belgique et la France, s'est rendu mercredi dans la province d'Okayama, l'une des plus touchées avec celle de Hiroshima et prévoit une visite dans une autre région affectée vendredi. Il n'a pas fait de déclaration, mais s'est brièvement entretenu en privé avec quelques habitants sinistrés. Outre les 199 morts recensés, les autorités disent être sans nouvelles de plusieurs dizaines de personnes, les médias parlant d'une soixantaine de disparus. Le lourd bilan encore provisoire de la plus grave catastrophe météorologique depuis 1982 soulève la question des méthodes d'évaluation du danger, a reconnu le gouvernement fortement critiqué par l'opposition pour sa gestion de crise jugée tardive. "Nous avons vu ces dernières années des désastres liés à la pluie bien plus meurtriers qu'auparavant. Nous devons revoir ce que le gouvernement peut faire pour réduire les risques", a indiqué mercredi après-midi M. Suga. Des milliers d'habitants sont hébergés dans des refuges publics, d'autres ayant été accueillis par des proches. (Belga)