Inondations au Maroc: au moins onze morts dans un accident de bus

(Belga) Au moins 11 personnes ont été tuées dimanche au Maroc dans un accident d'autobus causé par une crue dans la province d'Errachidia (sud-est), selon un nouveau bilan publié par les autorités locales.

Plusieurs personnes blessées figurent parmi les 27 passagers évacués de l'autobus, qui s'est renversé sur un pont dans la commune d'El Khank "en raison des inondations dans la vallée" selon un communiqué des autorités locales. Des recherches entreprises pour retrouver des passagers portés disparus ont permis de retrouver cinq nouveaux corps, selon la même source. Les opérations de secours se poursuivent alors que le nombre de personnes encore recherchées n'est pas connu. Les passagers évacués, parmi lesquels se trouvent des blessés dans des états plus ou moins graves, ont été transférés vers un hôpital de la ville d'Errachidia. Le Maroc a récemment été touché par des orages violents qui ont provoqué une crue meurtrière fin août sur un terrain de foot dans la région de Taroudant (sud) et par des inondations ayant causé des dégâts matériels importants dans plusieurs localités du pays. Située aux confins du désert, la région du Drâa-Tafilalet, où se trouve la province d'Errachidia, est sujette à deux phénomènes climatiques extrêmes, la sécheresse et les crues, avec une topographie accidentée accentuant l'ampleur des inondations. L'inondation est "le premier risque en termes de personnes tuées au niveau national", selon un rapport consacré aux risques climatiques publié en 2016 par l'Institut royal des études stratégiques (Ires). (Belga)