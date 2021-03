Inondations en Algérie: le bilan grimpe à 10 morts, dont 5 enfants

(Belga) Les inondations provoquées par des pluies torrentielles qui se sont abattues sur le nord-ouest de l'Algérie le weekend dernier ont fait dix morts, parmi lesquels cinq enfants, selon le bilan définitif de la Protection civile algérienne publié mercredi.

Cinq adultes -trois hommes et deux femmes- et cinq mineurs âgés de 5 à 12 ans, étaient à bord de trois véhicules emportés samedi par la crue d'un oued dans la région de Chlef. Les services de secours ont retrouvé mercredi, après plus de trois jours de recherches, la dernière victime, une fillette âgée de 11 ans, selon un communiqué de la Protection civile publié sur Facebook. Plus de 300 agents de la Protection civile avaient été déployés en réponse à ces inondations qui ont touché plusieurs wilayas (préfectures) du pays. Plusieurs routes avaient été fermées en raison des intempéries. (Belga)