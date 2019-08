Inondations en Birmanie : plusieurs dizaines de milliers de personnes déplacées

Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont été déplacées à cause des inondations affectant le sud-est de la Birmanie depuis plusieurs semaines en raison de la mousson, ont annoncé jeudi les autorités.

Des images aériennes de la région de Bago montrent une zone devenue un immense lac, particulièrement le village de Shwegyin. On ne voit parfois plus que les toits des maisons dépassant de la rivière Sittaung en crue.

Les services d'urgence étaient mobilisés pour aider les habitants à rejoindre la rive, certains trouvant refuge dans des monastères, ont constaté des journalistes de l'AFP sur place.

D'autres se déplaçaient à pied avec de l'eau jusqu'à la taille, ou dans des embarcations avec leurs animaux de compagnie et les affaires personnelles qu'ils avaient pu sauver.

Than Aye, un malvoyant de 42 ans souffrant de diabète, a échappé de justesse au déluge. "Quand l'eau a commencé à monter, je n'ai rien pu faire jusqu'à l'arrivée des pompiers qui m'ont secouru par bateau", a-t-il raconté à l'AFP dans le monastère où il vit depuis 5 jours.

Les inondations les plus importantes se situent dans les régions de Bago, Mon et Karen, à l'est de Rangoun, selon le ministère des Affaires sociales.

"Actuellement on compte 30.000 déplacés (dans le pays) en raison des inondations", a déclaré Ko Ko Naing, le responsable de la gestion des catastrophes.

Selon le Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires de l'ONU, environ 89.000 personnes en tout on été déplacées ces dernières semaines, mais beaucoup ont pu retourner chez elles.