Inondations en Indonésie: des soldats sauvent un bébé de 5 mois prisonnier durant des heures sous des débris (vidéo)

Au moins 58 personnes ont trouvé la mort dans des inondations qui ont frappé la province indonésienne de Papouasie, selon un nouveau bilan annoncé dimanche par l'agence de gestion des catastrophes. Des inondations à Sentani, à une vingtaine de kilomètres de la capitale provinciale de Jayapura, ont été provoquées par des pluies torrentielles samedi. Septante personnes ont été blessées et 4.150 évacuées.

"Le nombre de victimes et l'incidence de la catastrophe vont probablement augmenter puisque les équipes de secours s'efforcent encore d'accéder à d'autres zones touchées", a indiqué le porte-parole de l'agence, Sutopo Purwo Nugroho. "C'est un glissement de terrain" en amont de la zone "qui semble être à l'origine des inondations", a-t-il précisé.

Un nombre important de maisons ont été endommagées. Et si le niveau de l'eau commence à décroître, les évacuations continuent. "Les équipes de secours procèdent à des évacuations mais elles n'ont pas atteint toutes les zones touchées à cause d'arbres tombés, de roches et de boue" qui bloquent les voies de communication, a détaillé Sutopo Purwo Nugroho.

Etat d'urgence décrété pendant 14 jours

Des images vidéo de la zone montraient des soldats en train de dégager un bébé de 5 mois qui était resté prisonnier plusieurs heures sous des débris. Transporté par ambulance, il a été tout de suite emmené à l'hôpital. On ignore toujours où sont ses parents.

Le gouvernement a décrété l'état d'urgence pendant 14 jours, a indiqué le chef de la police Victor Dean Mackbon.

Les inondations sont fréquentes pendant la saison des pluies en Indonésie, d'octobre à avril. En janvier, au moins 70 personnes avaient trouvé la mort dans des inondations et glissements de terrain dans le sud de l'île de Célèbes. Ces dernières semaines, des centaines d'habitants ont dû évacuer les environs du fleuve Citarum, dans la province de Java occidental, en raison d'inondations.

La province indonésienne de Papouasie est située à l'ouest de l'île de Nouvelle-Guinée, dont l'autre moitié est partagée par la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ancienne colonie australienne devenue indépendante. C'est l'une des régions parmi les plus pauvres d'Indonésie, et le théâtre d'affrontements sporadiques entre rebelles indépendantistes et l'armée.