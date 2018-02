Inondations spectaculaires en Argentine: une rivière déchaînée emporte voitures et maisons (vidéo)

L’Argentine et la Bolivie font face à des intempéries dramatiques depuis plusieurs jours. Des images impressionnantes venues de la région de Salta, en Argentine, montrent des inondations effroyables et la rivière Pilcomayo en crue et déchaînée qui emporte tout sur son passage, notamment des voitures et des maisons.



Environ 10.000 habitants ont été évacués des villages bordant la rivière en furie vendredi. Le niveau de l’eau s’est élevé à un rythme inhabituellement rapide à cause des fortes pluies qui ont touché la région. Des médias locaux ont assisté à des sauvetages de dernières minutes. Selon les autorités, le niveau de la rivière a monté d’au moins six mètres et devrait continuer à s’élever dans les prochains jours.