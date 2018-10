Insolite: une otarie gifle un kayakiste... avec un poulpe (vidéo)

"Kyle était au bon endroit au bon moment".

Les images remarquables d'une otarie à fourrure de Nouvelle-Zélande en train de gifler un kayakiste sidéré à coups de poulpe font fureur sur les réseaux sociaux.



Kyle Mulinder faisait du kayak le weekend dernier avec des amis au large de Kaikoura, localité de l'Ile-du-Sud, quand il s'est retrouvé par mégarde au beau milieu d'un combat entre l'otarie mâle et la pieuvre qu'elle voulait pour le déjeuner.



Tandis que le mammifère marin tentait d'achever le poulpe en secouant vigoureusement la tête, Kyle Mulinder s'est pris une gifle à huit bras dans la figure.



Son ami Taiyo Masuda, qui était en train de tester sa caméra GoPro, a tout filmé.



"Une otarie a nagé juste à côté de nous, avec un poulpe dans la gueule, elle a fait surface à côté de nous, elle a tenté de mâcher la tentacule mais elle a fini par nous donner une gifle", a raconté M. Masuda à l'AFP. "Kyle était au bon endroit au bon moment".



Dans la vidéo, on entend la "victime" crier: "Il y a un poulpe sur mon bateau!", et M. Masuda répliquer: "C'est pas vrai, trop dingue!"



"C'était super drôle plutôt que terrifiant, on s'est tout de suite écroulés de rire", a-t-il poursuivi. "Je dirais qu'on est du genre à beaucoup pratiquer les activités en extérieur mais je n'avais jamais vu jusqu'à présent ce genre de choses dans la nature. Je vois bien le GIF circuler pendant très longtemps".



Une importante colonie d'otaries à fourrure de Nouvelle-Zélande vit à Kaikoura.