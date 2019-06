Instagram va mettre des publicités dans sa rubrique "Explorer"

La célèbre application de partage de photos Instagram a annoncé mercredi qu'elle allait insérer des publicités dans sa rubrique Explorer, qui permet aux usagers de découvrir de nouveaux contenus susceptibles de les intéresser.

La filiale de Facebook, qui compte plus d'un milliard d'usagers et cherche à trouver de nouvelles sources de revenus, a assuré que cela serait introduit "lentement et intelligemment" dans les mois qui viennent.

"Aujourd'hui 80% des gens suivent une entreprise sur Instagram, et Explorer peut les aider à découvrir la prochaine entreprise ou le prochain produit qu'ils vont adorer", écrit le réseau social.

Instagram, simple site de partage de photos à l'origine, est devenu un réseau social à part entière qui attire en particulier les plus jeunes, qui le préfèrent à Facebook. Ce faisant, Instagram est devenu une importante source de revenus publicitaires pour sa maison mère.

Selon le cabinet eMarketer, le chiffre d'affaires d'Instagram tiré de la publicité devrait grimper de 47% aux Etats-Unis seuls pour atteindre plus de 9 milliards de dollars cette année.

"La publicité sur Instagram est très populaire et Explorer va ouvrir un flot de nouvelles publicités", estime Debra Aho Williamson, analyste chez eMarketer.

"La moitié des gens sur Instagram utilise Explorer", a-t-elle souligné estimant que les annonceurs devraient rapidement adopter ce nouveau moyen de promotion.

Instagram, acheté par Facebook en 2012, a commencé à faire de la publicité dès 2013. Des vidéos publicitaires ont été introduites deux ans plus tard.