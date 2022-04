Insurrection à Washington - Assaut du Capitole: des poursuites recommandées contre des proches de Trump

(Belga) Les élus de la Chambre américaine des représentants se sont prononcés mercredi en faveur de poursuites pénales contre deux proches de Donald Trump pour avoir refusé de témoigner dans une enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole.

Dan Scavino, en charge des réseaux sociaux de Donald Trump lorsqu'il était à la Maison Blanche et Peter Navarro, le conseiller économique de l'ancien président sont tous les deux renvoyés devant des procureurs fédéraux qui devront décider ou non de les inculper pour "tentative d'entrave à une enquête du Congrès". Ni l'un ni l'autre n'ont accepté de témoigner auprès d'une commission parlementaire chargée de faire la lumière sur l'assaut du Capitole, quand des milliers de partisans de Donald Trump avaient envahi le siège du Congrès américain pour tenter d'empêcher les élus de certifier la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle. M. Scavino est soupçonné d'avoir été avec Donald Trump le 5 janvier 2021, la veille de cette attaque, et d'avoir assisté à une discussion sur la manière de convaincre les membres du Congrès de ne pas aller au bout de cette certification. Peter Navarro, quant à lui, "n'a pas fait mystère de son rôle dans les manoeuvres visant à renverser les résultats de l'élection de 2020 et a même évoqué le soutien de l'ancien président à ces projets", avait souligné le chef de l'enquête parlementaire, le démocrate Bennie Thompson. Cette commission parlementaire, à majorité démocrate, a déjà recommandé des poursuites contre l'ancien chef de cabinet de Donald Trump, Mark Meadows, et un ancien conseiller du milliardaire républicain, Steve Bannon, pour leur refus de témoigner. Elle espère publier ses conclusions avant les élections législatives de novembre lors desquelles les républicains pourraient reprendre le contrôle de la Chambre et enterrer ses travaux. (Belga)