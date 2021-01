Insurrection à Washington - Démission au sein de l'administration Trump: la cheffe de cabinet de Melania Trump

(Belga) La cheffe de cabinet de Melania Trump, épouse du président sortant américain Donald Trump, a démissionné mercredi dans la foulée de la poussée de violences survenues au Capitole à Washington, a confirmé à CNN un représentant de la Maison Blanche.

Stephanie Grisham avait précédemment occupé les postes de direcrice de la communication de la Maison Blanche et d'attaché de presse. Elle était une des fonctionnaires employés le plus longtemps dans l'administration Trump, ayant commencé à travailler pour le candidat républicain Donald Trump en 2015 durant sa campagne. Mme Grisham a accédé à la Maison Blanche en 2017 dans le département presse et a ensuite été recrutée par le cabinet de la Première dame Melania Trump. Sa démission survient quelques heures à peine après le chaos provoqué à Washington par des sympathisants du président sortant, qui ne reconnait pas sa défaite. Ceux-ci ont pénétré dans l'enceinte du congrès américain qui devait certifier la victoire électorale du démocrate Joe Biden lors du scrutin présidentiel de novembre. Les forces de l'ordre ont annoncé un retour à l'ordre après quatre heures, et la séance parlementaire a été reportée Une personne a été tuée lors des troubles. Mme Grisham n'a pas souhaité commenter l'information de sa démission dans la presse américaine. (Belga)