Insurrection à Washington - Interpellation de l'homme qui agitait un drapeau confédéré dans l'enceinte du Capitole

(Belga) L'homme qui avait brandi le drapeau confédéré lors de la prise d'assaut du Capitole par des partisans de Donald Trump a été interpellé dans l'État du Delaware, a indiqué jeudi le procureur de Washington. Le drapeau controversé est considéré par beaucoup comme un symbole de racisme.

Le suspect, Kevin S., a été inculpé pour avoir pénétré illégalement et de force dans un bâtiment gouvernemental. L'homme est apparu agitant un drapeau confédéré sur de nombreux clichés publiés après l'assaut. Si de nombreux partisans de Donald Trump issus des États du sud l'arborent régulièrement, ce drapeau est pour beaucoup d'Américains un symbole de l'esclavage et du racisme. Au moins cinq personnes ont été tuées dans l'assaut du Capitole la semaine dernière alors que le Congrès était réuni pour certifier les résultats de l'élection présidentielle. Les violences ont suscité l'indignation aux États-Unis et la Chambre des représentants a voté en faveur d'une destitution du président Trump. (Belga)