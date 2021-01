Insurrection à Washington - Le chef démocrate au Sénat appelle à démettre Trump de ses fonctions

(Belga) Le chef de la minorité démocrate au Sénat Chuck Schumer a exhorté jeudi le vice-président Mike Pence à démettre Donald Trump de ses fonctions, après les violences perpétrées par ses sympathisants mercredi au Capitole, siège du Congrès américain.

"Ce qui est survenu au Capitole hier était une insurrection contre les Etats-Unis, incitée par le président", a écrit Chuck Schumer, en appelant le républicain Mike Pence à invoquer le 25e amendement de la Constitution qui autorise le vice-président et une majorité du cabinet à déclarer le président "inapte" à exercer ses fonctions, et le mettre à l'écart du pouvoir. "Si le vice-président et le cabinet refusent" de le faire, "le Congrès devrait se rassembler pour lancer une procédure de destitution contre le président", a ajouté Chuck Schumer. (Belga)