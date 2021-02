Insurrection à Washington - Nancy Pelosi confirme une commission d'enquête sur l'assaut du Capitole

(Belga) La présidente démocrate de la Chambre Nancy Pelosi, a confirmé la tenue d'une commission d'enquête indépendante sur les violences qui ont eu lieu au Capitole à Washington, faisant cinq morts, six semaines après les faits.

La commission devra se pencher sur le contexte et les conséquences de cette "attaque terroriste domestique" et enquêter sur la conduite de toutes les agences de sécurité impliquées, selon Mme Pelosi. Celle-ci indique aussi que la commission devra évaluer les tentatives de l'ancien président républicain Donald Trump d'entrave à une passation de pouvoir pacifique vers l'actuel président démocrate Joe Biden. La démarche des Démocrates américains est présentée deux jours après que l'ex-président Trump a été acquitté lors de la seconde procédure de destitution qui le concernait. Les violences perpétrées contre le Capitole après un discours de Donald Trump et lors de la certification officielle de la victoire de Joe Biden à la présidentielle ont fait cinq morts. Trois agents sont morts dans ou en lien avec ces violences du 6 janvier: l'un a été frappé par un extincteur, les deux autres se sont suicidés dans les jours suivants. La Chambre avait mis en accusation Donald Trump pour "incitation à l'insurrection" après ces événements, déclenchant un second procès en destitution historique à son égard. (Belga)