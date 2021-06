Insurrection à Washington - Nancy Pelosi entend créer une commission d'enquête en dépit du blocage républicain

(Belga) Aux USA, la présidente démocrate de la Chambre, Nancy Pelosi, envisage de nommer une commission pour enquêter sur l'attaque qui a visé le Capitol le 6 janvier dernier, rapporte CNN citant deux sources proches du dossier. La démarche répond au blocage par les républicains de la création d'une commission d'enquête indépendante pour se pencher sur l'insurrection à la fin du mandat du président américain républicain Donald Trump.

Mme Pelosi a annoncé mardi soir à une commission de la Chambre qu'elle créerait une commission ad hoc sur le sujet, selon ces sources. Cette décision de nommer une telle commission pour enquêter sur l'attaque meurtrière par des Trumpistes signifie que les Démocrates vont canaliser leurs efforts pour examiner les évènements liés à l'insurrection du 6 janvier dernier. Il s'agit d'une des options qui étaient prises en considération par Mme Pelosi, après le refus républicain. Les républicains ont bloqué vendredi la création d'une commission d'enquête indépendante en affirmant que les investigations policières et parlementaires déjà en cours suffisaient. Il aurait fallu dix voix républicaines ajoutées aux 50 démocrates pour limiter le temps des débats au Sénat et parvenir à un vote final sur cette commission, déjà approuvée par la Chambre des représentants. Seuls six républicains ont voté pour, un résultat qui témoigne des profondes divisions tiraillant encore les Etats-Unis cinq mois après l'attaque du siège du Congrès américain. (Belga)