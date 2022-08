Insurrection à Washington - Un assaillant du Capitole condamné à sept ans de prison, la plus lourde peine à ce jour

(Belga) Un militant d'extrême droite a été condamné lundi à Washington à plus de sept ans de prison pour avoir participé à l'assaut sur le Capitole le 6 janvier 2021, la peine la plus lourde jamais prononcée à ce jour.

Guy Reffitt, 49 ans, membre du groupe "Three Percenters", avait été reconnu coupable en mars, notamment d'entrave au travail du Congrès et de la police, à l'issue du premier procès consacré à cette attaque. A la tête du premier groupe parti à l'attaque du siège du Congrès, il avait aidé à forcer les lignes policières, équipé selon les procureurs d'une arme de poing, d'un gilet pare-balles, d'un casque et de menottes en plastique. "Je ne suis pas entré, mais j'ai aidé à allumer l'incendie", s'était ensuite vanté sur une vidéo cet employé de l'industrie pétrolière, originaire du Texas. A son retour à Wylie, près de Dallas, il avait menacé ses deux enfants pour les empêcher de le dénoncer à la police. "Les traîtres, on les tue", avait-il déclaré sur une conversation enregistrée et transmise au FBI par son fils de 19 ans, Jackson. Lors du procès, l'accusation s'est appuyée sur de nombreuses vidéos le montrant, au premier rang, haranguer la foule et l'avait qualifié de "meneur". Jugeant que ses actes relèvent des lois fédérales sur le "terrorisme", les procureurs avaient ensuite réclamé une peine sévère de quinze ans de réclusion. Ses avocats plaidaient pour deux ans de prison, soulignant qu'il n'était pas entré dans le Capitole et n'avait pas commis de violence. La juge Dabney Friedrich a retenu une sentence intermédiaire de sept ans et trois mois de prison. Elle a qualifié ses actes "d'antithèse de la démocratie" mais a refusé de s'écarter trop des peines prononcées jusqu'ici, les plus lourdes étant de cinq ans et trois mois de prison. (Belga)