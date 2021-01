Insurrection à Washington - USA: JPMorgan et d'autres entreprises reconsidèrent leurs dons aux politiques

(Belga) Dans la foulée des violences au Capitole, la banque JPMorgan Chase a annoncé dimanche qu'elle suspendait temporairement tout don aux responsables politiques américains tandis que d'autres grandes entreprises vont viser plus spécifiquement les parlementaires ayant voté contre la certification de la victoire de Joe Biden.

Le comité d'action politique de la première banque du pays par actifs va arrêter pendant au moins six mois de verser toute contribution financière aux responsables républicains comme démocrates, a confirmé un porte-parole à l'AFP. "L'attention des chefs d'entreprises, des responsables politiques et des leaders de la société civiles doit maintenant se tourner vers la gestion gouvernementale et l'apport d'aides à ceux qui en ont désespérement besoin actuellement", a commenté la personne en charge de la responsabilité d'entreprise au sein de la banque, Peter Scher. D'autres sociétés ont, elles, choisi de cibler les élus républicains s'étant opposé le 6 janvier à la certification des résultats de l'élection présidentielle. Une foule de partisans de Donald Trump avait envahi ce jour-là pendant plusieurs heures le Congrès à Washington. De nombreuses figures du monde des affaires avaient rapidement dénoncé les violences. Quelques unes comme le puissant syndicat AFL-CIO, l'investisseur milliardaire Nelson Peltz ou l'entreprise Ben & Jerry's ont même appelé au départ immédiat de Donald Trump. Certaines entreprises vont maintenant toucher directement aux portesfeuilles de ses plus farouches soutiens. "Nous avons pris en compte les événements destructeurs visant à saper une élection légitime et juste qui se sont déroulés au Capitole et nous suspendrons les dons politiques de notre comité d'action politique à ceux qui ont voté contre la certification de l'élection", a indiqué dimanche à l'AFP une porte-parole du géant de l'hôtellerie Marriot International. L'assureur Blue Cross Blue Shield Association avait déjà annoncé vendredi son intention de suspendre toute contribution "aux élus ayant voté pour saper la démocratie". Les entreprises américaines peuvent aux Etats-Unis mettre en place un comité d'action politique qui gère les dons versés par ses employés et les reverse à des candidats ou des partis politiques. (Belga)