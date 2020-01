Intempéries: au moins 100 morts au Pakistan

Chutes de neige et avalanches ont fait au moins 100 morts et 90 blessés au Pakistan ces derniers jours, selon un dernier bilan communiqué mercredi par l'agence nationale de gestion des catastrophes (NDMA).

Le Cachemire pakistanais a été la région la plus touchée, avec 76 morts, 53 blessés, et près de 200 maisons endommagées ou détruites, selon NDMA, qui fait également état de 20 morts et 23 blessés dans la province du Balouchistan (Sud-Ouest), le reste des victimes ayant péri dans d'autres régions montagneuses du pays.

L'autorité de gestion des catastrophes du Cachemire pakistanais a de son côté dénombré 77 morts, dont 74 dans la seule vallée de Neelum, et 94 blessés, selon son directeur des opérations Saeed ur Rehman Qureshi.

"Nous craignons que certaines personnes soient encore ensevelies sous les avalanches", a-t-il commenté, ajoutant que les chutes de neige avaient repris dans les zones touchées, entravant les opérations de secours.

Raja Shahid Mehmood, un haut responsable administratif du Cachemire pakistanais, a confirmé ce bilan de 77 morts et 94 blessés.

Lal Hussain Minhas, un habitant de la vallée de Neelum, a indiqué à l'AFP avoir sorti le corps de la femme d'un de ses cousins d'une maison dont le toit s'est écroulé sous la neige. "J'essaie maintenant de sortir les dépouilles de deux de ses enfants", a-t-il raconté à l'AFP par téléphone.

Mardi, l'agence de gestion des catastrophes du Baloutchistan avait de son côté mentionné 31 morts et 23 blessés.

Le Premier ministre pakistanais Imran Khan a visité mercredi Muzaffarabad, la capitale du Cachemire pakistanais. Il a notamment rendu visite aux blessés traités dans un hôpital de la ville.