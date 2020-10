Intempéries dans les Alpes-Maritimes: Castex exprime sa "vive inquiétude sur le bilan définitif"

Le Premier ministre Jean Castex a fait part samedi à Nice de sa "vive inquiétude sur le bilan définitif" des graves intempéries dans les Alpes-Maritimes où huit personnes sont signalées disparues et où on est sans nouvelles "de très nombreuses personnes".

Le bilan est "à ce stade: au moins huit (personnes disparues) certaines, et de très nombreuses personnes dont nous sommes sans nouvelles. Je ne vous cache pas notre vive inquiétude sur le bilan définitif de cet épisode", a indiqué le chef du gouvernement, lors d'un point presse à la préfecture de Nice.

Deux pompiers, un capitaine et un sapeur-pompier volontaire, font partie des personnes disparues, a-t-il précisé.

"La procédure de catastrophe naturelle" est "engagée" pour que le Conseil des ministres "puisse la déclarer dès mercredi prochain", a ajouté le Premier ministre. Il s'exprimait après avoir survolé, en compagnie du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, les zones sinistrées et après s'être rendu à Saint-Martin-Vésubie pour "constater les dégâts et m'entretenir avec le maire, les forces de sécurité et la population sinistrée".

"Je dois vous dire que j'ai été particulièrement impressionné par ce que j'ai vu aujourd'hui", a souligné M. Castex, faisant état d'un "phénomène climatique tout à fait exceptionnel". Au total, 500 millimètres de pluie sont tombés vendredi en moins de 10 heures, soit "la moitié de la pluviométrie totale du département en 2019", "du jamais vu depuis l'installation des instruments de mesure".

"Au moment où je vous parle, la priorité est à la recherche des victimes, à l'approvisionnement et à l'hébergement des populations sinistrées et au rétablissement des moyens de communication, notamment avec les 12 communes qui ont été les plus durement frappés", a déclaré le chef du gouvernement qui a déployé dans la matinée des forces complémentaires de l'armée.

"Nous débloquerons également, a-t-il ajouté, des secours d'extrême urgence pour les familles ayant dû quitter leurs habitations" et "au début de la semaine prochaine, seront également mis en oeuvre les dispositifs permettant aux collectivités, qui ont subi des dégâts matériels tout à fait impressionnants, de bénéficier de la solidarité de l'État."