Intempéries: le Var et le Vaucluse en alerte orange

Le Var et le Vaucluse ont été placés en vigilance orange pluie-inondation et orages samedi, face à un nouvel événement méditerranéen "marqué" qui pourrait provoquer des dégâts sur des sols déjà saturés après l'épisode pluvieux de la semaine dernière, qui avait entraîné la mort de six personnes dans le Var.

Selon les prévisions de Météo-France, ce nouvel événement devrait débuter dimanche à 06H00 et durer jusqu'à minuit.

Dans le Vaucluse les précipitations devraient être de l'ordre de 60 à 80 mm en moyenne dans la journée, voire 100 à 120 m localement.

Les volumes pourraient être encore supérieurs dans le Var, avec des pluies de 120 à 150 mm localement pendant 24 heures, voire plus dans l'est du département.

Quant aux crues, elles seront "significatives", dans un secteur déjà frappé de vendredi à dimanche dernier par de très fortes inondations.

Six personnes ont perdu la vie lors de cet événement météorologique à travers le département : un homme est mort au Muy après avoir chaviré d'une embarcation de secours, un autre à Cabasse, dans une voiture, tout comme un autre couple, originaire de Grasse (Alpes-Maritimes), également retrouvé dans sa voiture, à Tanneron. Le corps d'un homme de 77 ans a eté retrouvé à Saint-Antonin-du-Var. Et la dernière victime a été localisée jeudi dans les eaux de la Meyronne.

L'épisode méditerranéen de la semaine dernière avait frappé 11 départements du sud de la France.