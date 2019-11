Intempéries: le Var maintenu en vigilance orange "inondation"

Le Var est toujours placé en vigilance orange "inondation" lundi matin en raison du risque de crues importantes, après un week-end de pluies diluviennes qui ont coûté la vie à au moins quatre personnes et provoqué de gros dégâts sur toute la Côte d'Azur.

Le Puy-de-Dôme est aussi en "vigilance orange inondation" en raison d'une "crue importante de l'Allier", a précisé Météo France.

Dans le Var, c'est l'Argens qui a débordé, montant à plus de sept mètres dans la nuit de samedi à dimanche à Roquebrune-sur-Argens, un niveau de crue "qu'on ne retrouve que tous les 50 ans", selon le patron du Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) du Var.

Les départements des Alpes-Maritimes et du Var ont été touchés entre vendredi et dimanche par des pluies diluviennes assorties de vagues impressionnantes sur le littoral et de nombreux cours d'eau ont débordé. A certains endroits du Var il est tombé l'équivalent de deux à trois mois de pluie en 24 à 48 heures.

Toute la zone avait été placée en vigilance rouge par Météo France samedi et les sirènes avaient même retenti à Nice pour que les habitants restent chez eux.

Lundi matin, la circulation reste difficile, de nombreuses routes du réseau secondaire étant encore coupées à la circulation selon Inforoutevar. Dans la région de Toulon, plusieurs axes sont fermés suite à des éboulements, et dans l'arrière-pays, vers Brignoles, des voies sont encore inondées. Deux échangeurs d’autoroute sont fermés dans les secteurs de Mandelieu et de Villeneuve-Loubet.

Dans les Alpes-Maritimes, "la situation est en voie d'amélioration", assure lundi matin sur France Bleu Azur le préfet Bernard Gonzalez, appelant néanmoins à la prudence sur le réseau routier. "Ici et là sur le réseau secondaire on peut découvrir des difficultés, des éboulements, des risques d'affaissement", a-t-il expliqué.

Dans la nuit de dimanche à lundi, a-t-il indiqué, les secours ont encore dû intervenir à Roquestéron, dans les Préalpes, pour évacuer quatre personnes et à La Gaude pour un éboulement.