Interdiction de circuler en moto à Kaboul pour des raisons de sécurité

(Belga) Il est désormais interdit de circuler à moto dans la capitale afghane pour des raisons de sécurité, a annoncé mardi le ministère de l'Intérieur. La durée de validité de cette mesure n'a pas été précisée.

Des terroristes utilisent fréquemment ce véhicule pour mener des attaques ciblées, a justifié le ministère. Selon le porte-parole de la police de Kaboul, Ferdows Faramarz, la majorité des activités criminelles et terroristes menées l'année dernière l'ont été au moyen de motos. La mesure, qui entrera en vigueur mercredi, aura un impact sur la mobilité de nombreux citoyens de Kaboul, qui se rendent en moto au travail parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter ou de louer une voiture. Les contrevenants seront sanctionnés et leur véhicule saisi. Cette décision intervient alors que Kaboul et ses cinq millions d'habitants sont actuellement confinés pendant trois semaines afin de contenir l'épidémie du nouveau coronavirus. (Belga)