Intubé à cause du coronavirus, cet ancien chef d'orchestre joue du violon pour remercier les soignants (vidéo)

C'est un moment suspendu qu'a offert Grover Wilhelmsen au personnel soignant de l'hôpital McKay-Dee, dans l'Utah. Ce chef d'orchestre a joué du violon alors qu'il était sous respirateur.

Grover Wilhelmsen, professeur d'orchestre à la retraite, est en train de lutter contre le Covid-19 dans l'hôpital McKay-Dee, dans l'Utah. Intubé et incapable de parler, il a voulu remercier le personnel soignant d'une autre façon. Sur son lit aux soins intensifs, il a donc pris son violon pour leur jouer un air de musique.

Le patient de 70 ans en avait fait la demande à l'aide d'un stylo et d'une feuille de papier. Il avait écrit à une infirmière: "que pensez-vous du fait que ma femme m'apporte mon violon?" Ciara Sase, infirmière, a expliqué cela dans un communiqué de presse.

Cela m'a mis les larmes aux yeux

La demande a nécessité l'accord des médecins. L'infirmière est restée aux côtés du patient tandis qu'il jouait des hymnes d'église et la "Valse du Tennessee". "Cela m'a mis les larmes aux yeux, a-t-elle confié à CNN. Pour tout le personnel, voir un patient intubé faire cela était incroyable. On pouvait voir à quel point cela comptait pour lui. Jouer lui permettait en quelque sorte d'apaiser ses nerfs et cela l'a ramené à l'instant présent."

Le personnel s'est rassemblé derrière les portes vitrées de la chambre du chef d'orchestre retraité pour l'écouter et le regarder jouer.

