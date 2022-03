Invasion de l'Ukraine - Début des exercices militaires conjoints des armées américaines et slovaques

(Belga) Des exercices à grande échelle impliquant des militaires slovaques et américains ont débuté mardi en Slovaquie et dureront une quinzaine de jours, selon Stefan Zemanovic, porte-parole du ministère slovaque de la Défense.

L'exercice, appelé Saber Strike, comptera cependant seulement 2.000 soldats au lieu des 3.000 prévus initialement. Environ un tiers sont slovaques et le reste américains. La plupart des manœuvres se dérouleront dans la zone d'entraînement de Lest et dans l'aéroport militaire de Sliac situé à proximité. L'aéroport militaire de Kuchyna et la région de Levice, dans le sud-ouest de la Slovaquie, participent également aux exercices. Selon le ministère slovaque de la Défense, l'exercice avait été préparé depuis près de deux ans pour la période du 1er au 14 mars, indépendamment de la situation en Ukraine. Les soldats américains, leurs véhicules blindés et d'autres équipements militaires avaient déjà été amenés en Slovaquie depuis l'Allemagne via la République tchèque à la mi-février. Ils retourneront en Allemagne après la manœuvre. L'exercice Saber Strike a lieu chaque année depuis 2011, principalement dans les pays baltes et en partie en Pologne. C'est la première fois que la Slovaquie est le cadre de l'exercice. Selon un nouveau sondage réalisé après l'invasion russe en Ukraine, une majorité de Slovaques est désormais favorable à la présence de troupes d'autres pays de l'Otan. (Belga)