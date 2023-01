Invasion de l'Ukraine - La police ukrainienne a découvert 25 camps de torture dans la région de Kharkiv

(Belga) La police ukrainienne affirme avoir découvert 25 camps de torture dans la région entourant la ville de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, depuis sa libération de l'occupation russe. Des civils ont notamment été détenus dans des conditions inhumaines et torturés dans ces camps par des soldats russes, a déclaré lundi la police sur Facebook. Certains prisonniers auraient reçu des décharges électriques et d'autres auraient eu les doigts cassés.

La région entourant Kharkiv a été occupée par les troupes russes pendant des mois. Celles-ci ne se sont retirées qu'au début du mois de septembre, après une contre-offensive ukrainienne. Depuis lors, 920 dépouilles de civils, dont celles de 25 enfants, ont été découvertes dans la région, a ajouté la police. Les victimes auraient été tuées par des soldats russes. Selon les enquêtes menées par les autorités ukrainiennes, les troupes russes ont également commis des crimes de guerre dans d'autres territoires occupés, comme à Boutcha, en banlieue de Kiev, où les corps de plus de 400 personnes ont été retrouvés après leur retrait. ?La plupart d'entre elles présentaient des signes de mort violente. L'enquête est en cours. (Belga)