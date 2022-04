Invasion de l'Ukraine - Le Canada renforce son soutien financier à l'Ukraine

(Belga) Le Canada a prévu dans son budget, annoncé jeudi, des ressources additionnelles pour soutenir l'Ukraine, y compris un prêt au gouvernement Zelensky via le Fonds monétaire international (FMI) ainsi qu'une aide militaire supplémentaire.

"Le Canada offrira au gouvernement ukrainien jusqu'à un milliard de dollars canadiens (730 millions d'euros) en nouvelles ressources de prêt par l'entremise d'un nouveau compte administré pour l'Ukraine au FMI afin que le gouvernement puisse continuer à fonctionner", est-il précisé dans le Budget 2022. À cela s'ajoute également un "montant supplémentaire de 500 millions de dollars en 2022-2023 pour fournir une aide militaire supplémentaire à l'Ukraine". Le Canada - qui compte l'une des plus importantes diasporas ukrainiennes au monde - a annoncé depuis le début de l'année des contributions directes de plus de 1,2 milliard de dollars canadiens pour aider l'Ukraine après l'invasion de la Russie fin février. Ottawa a déjà notamment fourni à Kiev du matériel létal et non létal afin de soutenir le pays dans ses efforts pour défendre sa souveraineté. "L'invasion de l'Ukraine par Poutine nous a aussi rappelé que notre propre démocratie pacifique, comme toutes les démocraties du monde, dépend en fin de compte de notre capacité à se défendre", a justifié Chrystia Freeland, ministre des Finances du Canada, dans son discours sur le budget au Parlement. (Belga)