Invasion de l'Ukraine - Ukraine: visite d'une haute responsable de la diplomatie américaine à Kiev

Une haute responsable de la diplomatie américaine s'est rendue lundi à Kiev où elle a rencontré le président Volodymyr Zelensky et l'a assuré de "l'engagement inébranlable" de Washington envers l'Ukraine, a annoncé le département d'État.

La secrétaire d'État adjointe Wendy Sherman a rencontré M. Zelensky et d'autres hauts responsables ukrainiens "pour réaffirmer l'engagement fort et inébranlable des États-Unis envers l'Ukraine et sa défense contre l'agression non provoquée de la Russie", a déclaré le porte-parole du département d'État, Ned Price, dans un communiqué. Mme Sherman a conduit une délégation dans la capitale ukrainienne où elle a notamment rencontré le ministre de la Défense Oleksiy Reznikov, pour discuter de l'aide à apporter pour renforcer le dispositif de sécurité en l'Ukraine, pour l'économie et pour développer un partenariat commercial bilatéral durable avec les États-Unis. La délégation a également "entendu de jeunes Ukrainiens qui ont adapté leurs entreprises et leurs activités pour soutenir leurs concitoyens, tout en envisageant le redressement et la reconstruction de l'Ukraine", selon le communiqué du département d'État. Les affrontements se sont intensifiés en Ukraine au cours du onzième mois de guerre. Samedi, un missile a éventré un immeuble à Dnipro (est) faisant au moins 40 morts et 75 blessés. Fin décembre, M. Zelensky a rendu visite au président Joe Biden à la Maison Blanche, où il a plaidé en faveur d'une aide militaire et économique d'urgence de quelque 45 milliards de dollars pour l'Ukraine.