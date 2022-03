Invasion de l'Ukraine - Zelensky qualifie les pourparlers de paix avec la Russie de "très difficiles"

(Belga) Le président ukrainien Volodymyr Zelensky qualifie les pourparlers de paix avec la Russie de "très difficiles", dans un message vidéo publié mercredi à l'aube.

Les discussions "sont très difficiles, parfois scandaleuses, mais nous avançons pas à pas", a affirmé le dirigeant, précisant que les négociateurs ukrainiens parlementent tous les jours. "Nous allons travailler, nous allons lutter. Jusqu'à la fin. Courageusement et ouvertement", a poursuivi M. Zelensky dans sa vidéo. Il remercie en outre la communauté internationale pour le soutien apporté à son pays. Il dit espérer que les rencontres à très haut niveau qui auront lieu dans les prochains jours à Bruxelles, le président américain Joen Biden participant à des réunions de l'Otan et de l'UE, mèneront à davantage d'appui encore. Il s'attend donc à de nouvelles sanctions contre la Russie et de nouvelles formes d'aide. (Belga)