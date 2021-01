Invasion du Capitole: les émeutiers cherchaient à "capturer et assassiner" selon la justice américaine

Des procureurs américains estiment que les partisans du président Donald Trump cherchaient à "capturer et assassiner des élus" durant l'assaut contre le Capitole à Washington la semaine dernière, selon des documents judiciaires.



Un dossier déposé par le ministère de la Justice devant un tribunal demande le maintien en détention de Jacob Chansley, ce conspirationnniste QAnon photographié torse nu en tenue de chaman à cornes durant l'émeute dans le bureau du vice-président Mike Pence.

"Des preuves solides, dont les propres paroles et actions de Chansley au Capitole, montrent que le dessein des émeutiers du Capitole était de capturer et assassiner des élus du gouvernement des Etats-Unis", écrivent les procureurs à propos de l'assaut du 6 janvier. Selon eux, M. Chansley, 33 ans, a laissé une note à l'attention de M. Pence sur l'estrade du Sénat où le vice-président s'était tenu quelques minutes plus tôt, sur laquelle était écrit: "Ce n'est qu'une question de temps, la justice arrive".

Des poursuites engagées

Durant la journée de chaos au coeur de la démocratie américaine, des élus ont dû se terrer car ils craignaient pour leur vie et au moins cinq personnes, dont un policier, ont été tuées. Les autorités ont engagé des poursuites contre des émeutiers, dont un homme qui a brandi le drapeau confédéré dans le Capitole, un autre homme qui portait un sweat-shirt "Camp Auschwitz" et un champion olympique de natation.

M. Chansley doit comparaître vendredi devant le tribunal. Selon le ministère public, c'est un usager régulier de drogue et il a probablement des problèmes mentaux. "Chansley a parlé ouvertement de sa croyance qu'il est un extraterrestre, une entité supérieure, et qu'il est ici sur Terre pour s'élever vers une autre réalité", indique le dossier.

Les procureurs demandent qu'il soit maintenu en détention à cause de "risques élevés de fuite et du danger qu'il représente pour la communauté". M. Chansley est un partisan de QAnon, cette mouvance complotiste d'extrême-droite qui a vu l'intrusion dans le Capitole comme un triomphe.