Invasion en Ukraine: "Les objectifs russes ne sont pas clairs", selon notre expert

Nicolas Gosset, chercheur à l'Institut royal de défense et spécialiste de l'Ukraine, était en direct avec nous ce matin dans le Bel RTL 7H. Il nous offrait son éclairage sur l'attaque de cette nuit.



Est-ce une véritable guerre que Vladimir Poutine vient de déclencher? Est-il en train de s'emparer de l'Ukraine?

Nicolas Gosset: Il y a très clairement une déclaration de guerre qui a été faite cette nuit par le président russe au nom de cette opération spéciale en Ukraine. Il semble qu'on ait à faire d'une part à une opération terrestre et à des bombardements lourds dans le Donbass dans un périmètre qui n'est pas encore très clair s'il est élargi au territoire tenu jusqu'à présent par les séparatistes, mais visiblement au-delà également et d'autre part à un ciblage stratégique de sites militaires ukrainiens dans de larges portions du territoire. Même si les différents lieux ne sont pas encore confirmés de manière fiable.

Et il y a des explosions entendues à Kiev également, ce qui voudrait dire que Vladimir Poutine ne fait pas que défendre les séparatistes?

Nicolas Gosset: Dans son discours, il y avait une insistance très forte sur la situation dans le Donbass, et sur "l'appel à l'aide" dans le discours russe, qui a été lancé par les forces séparatistes. Mais dans la réalité des faits ce matin, on voit que, en appui à cette opération qu'on peut qualifier de plus limitée au Donbass, on a un ciblage stratégique des infrastructures militaires ukrainiennes bien plus largement sur le territoire.



A quoi faut-il s'attendre? Jusqu'où peut-il aller? Certains observateurs parlent de renversement de régime, d'occupation, de purge.

Nicolas Gosset: Les objectifs russes ne sont pas clairs. Dans son discours, le président russe dit que l'objectif n'est pas d'occuper l'Urkaine mais on a déjà eu tant de revirements de situations et de dissonances entre ce qui était communiqué officiellement apr la Russsie et ce qu'elle mettait en place sur le terrain. Il me parait spécieux de s'en tenir seulement à son discours. Il faut vérifier les faits de manière très étroite et très prudente pour voir dans quelle mesure les objectifs russes dépassent ceux d'une guerre limitée dans le Donbass, en appui à des frappes sur des infrastructures militaires ukrainiennes pour aller vers un objectif plus large de changement de régime en Ukraine.