Jean-Pascal Van Ypersele, climatologue, tacle Elio Di Rupo sur le réchauffement climatique: "La Wallonie ne fait pas assez"

Jean-Pascal Van Ypersele, professeur de climatologie à l'UCL (Université Catholique de Louvain) et ancien vice-président du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) était l'invité de Pascal Vrebos ce dimanche après le RTL INFO 13H.

Avec la pandémie de Coronavirus, l'invasion en Ukraine et la flambée des prix de l'énergie, le problème du réchauffement climatique a récemment perdu son statut de priorité urgente dans les dossiers brûlants des dirigeants des différents gouvernements. Un retrait que l'expert regrette: "Le système climatique n'attend pas pour s'agiter. Le climat continue à changer. Quand on regarde la courbe des émissions depuis 150 ans. C'est une courbe qui continue à monter sans s'interrompre. C'est presque une courbe exponentielle. C'est presque 2% de plus de gaz à effet de serre qui sont émis chaque année".

Invité à établir un podium entre quatre dirigeants du monde et leur point de vue sur le climat, Jean-Pascal Van Ypersele a mis en troisième position de ce podium le président américain Joe Biden, en deuxième position, le président français, Emmanuel Macron et en première position, Alexander De Croo, le premier ministre belge.

"Elio Di Rupo, ministre-président de la Wallonie, reste au tapis", constate Pascal Vrebos. Et le climatologue de déplorer: "La Wallonie ne fait pas assez. La Belgique, non plus. Mais de la part du Premier Ministre, il me semble avoir entendu des engagements plus forts."

Le climatologue justifie alors pourquoi il estime que la Wallonie est à la traîne: "Je pense qu'il faut travailler beaucoup plus sur l'isolation des bâtiments, sur la mobilité douce. Quand je vois les hésitations sur l'énergie éolienne, sur la consigne sur les canettes qui est un sujet dont on discute depuis des années, et pour lequel on fait encore des études. Cela m'énerve."

"Il y a une omerta sur le harcèlement moral et sexuel à l'UCLouvain"

Jean-Pascal Van Ypersele a tenu également à aborder un autre sujet polémique, mais qui n'a rien à voir avec le réchauffement climatique. Professeur à l'université catholique de Louvain, l'invité de ce dimanche explique ne plus pouvoir rester silencieux, ayant été en contact avec des situations impliquant de l'harcèlement moral ou sexuel au sein de son lieu de travail. "Actuellement, j'ai un dossier épais de plusieurs centimètres et il le serait encore plus épais si j'imprimais tous les mails que j'ai reçus là-dessus."

Et le professeur de développer: "Ce n'est pas seulement à l'UCLouvain, mais comme je suis là, je suis davantage en contact avec ces situations-là. Les victimes ont très souvent peur de porter plainte parce qu'elles n'ont pas confiance dans les systèmes mis en place, qui sont tout à fait insuffisants, qui n'ont pas l'indépendance voulue. Et la tendance des autorités a jusqu'à présent été de cacher la poussière sur le tapis ou d'écarter les harceleurs et les personnes harcelées alors que ce n'est pas ça qui va résoudre le problème."

Et de conclure: "Je suis très fier de mon université en général, mais sur ce point-là, je pense qu'elle doit se réformer, réformer le système et que des têtes doivent sauter."

Retrouvez ici l'émission en vidéo sur RTL Play et ici en podcast audio.