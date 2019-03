Irak: deux morts dans l'explosion d'une voiture piégée devant un restaurant

Deux personnes ont été tuées vendredi dans l'explosion d'une voiture piégée devant un restaurant à Mossoul, dans le nord de l'Irak, selon des sources de sécurité irakiennes.

"Une jeune femme et un officier de sécurité ont été tués dans cette attaque terroriste et dix autres personnes ont été blessées", a indiqué la cellule de communication de l'armée irakienne, précisant que la voiture a explosé devant un restaurant du quartier al-Mouthanna dans l'est de la ville.

Les forces gouvernementales irakiennes ont repris Mossoul, ex-fief des jihadistes du groupe Etat islamique (EI) en Irak, en 2017, Bagdad proclamant sa victoire sur cette organisation ultraradicale qui avait proclamé en 2014 son "califat" en Irak et en Syrie.

Mais les attaques et attentats continuent à secouer cette grande ville du nord de l'Irak.

La semaine dernière, une voiture piégée a explosé près de l'Université de Mossoul tuant une personne et en blessant 13 autres.

Mercredi, six membres d'une unité paramilitaire chiite ont été tués et 31 autres blessés dans une embuscade sur une route déserte au sud de cette ville.

Cette attaque n'a pas été revendiquée.

Les autorités irakiennes craignent que des jihadistes fuyant la Syrie s'infiltrent en Irak à travers la frontière poreuse alors que l'EI est sur le point de s'effondrer dans ce pays en guerre.