Irak: explosion d'un stock d'armes à Bagdad, plusieurs morts

L'explosion d'un stock d'armes dans le quartier chiite de Sadr City, à Bagdad, a fait plusieurs morts dans la nuit de mercredi à jeudi, ont indiqué des sources au sein des services de sécurité.

"Un stock d'armes a explosé à Sadr City, et les forces de sécurité ont ouvert une enquête pour déterminer les raisons", indique un communiqué du Commandement des opérations irakien. "Ces armes lourdes appartenant à un groupe armé étaient stockées dans une maison", a dit à l'AFP, sous le couvert de l'anonymat, un haut-gradé de la police. "Il y avait notamment des grenades RPG, des obus et d'autres projectiles", a-t-il précisé. D'après des sources de sécurité mais aussi médicales, l'explosion s'est produite à proximité d'une mosquée. Des témoins ont fait état de maisons en grande partie détruites ainsi que d'importants dégâts matériels. Sadr City est un bastion du leader chiite Moqtada Sadr, ancien chef de milice devenu champion de la lutte anticorruption et qui est arrivé en tête, à la surprise générale, des législatives du 12 mai.