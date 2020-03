Irak: l'ex-gouverneur de Najaf Adnane Zorfi chargé de former le gouvernement

(Belga) Le président irakien Barham Saleh a chargé mardi l'ex-gouverneur de la ville sainte chiite de Najaf, Adnane Zorfi, de former un gouvernement dans un pays touché par la chute des cours du pétrole et englué dans une crise politique, a annoncé la présidence.

M. Zorfi, un ancien membre du parti Daawa, opposition chiite historique au dictateur Saddam Hussein, a 30 jours pour former un cabinet, le faire accepter par le Parlement et ensuite organiser des élections anticipées et faire voter un budget qui s'annonce largement déficitaire. (Belga)