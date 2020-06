Opération "Griffes du Tigre": l'armée turque entre dans le nord de l'Irak pour attaquer les rebelles kurdes

(c) AFP

La Turquie a annoncé mercredi le déploiement de forces spéciales dans le nord de l'Irak, dans le cadre d'une opération terrestre contre les rebelles du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) appuyée par son aviation et son artillerie.

"L'opération Griffes du tigre a commencé. Nos héros des forces spéciales sont à Haftanin", a déclaré le ministère turc de la Défense sur Twitter, sans préciser le nombre de militaires déployés. "Nos commandos, qui sont appuyés des hélicoptères de combat et des drones, ont été transportés par nos forces aériennes", a-t-il ajouté. Le ministère turc de la Défense a justifié le lancement de l'opération par la "recrudescence récente des attaques contre nos commissariats et nos bases militaires" situés près de la frontière irakienne. Il a ajouté que le déploiement des militaires avait été précédé d'un intense bombardement d'artillerie.

Cette opération risque de créer des frictions entre Ankara et Bagdad, qui a convoqué mardi l'ambassadeur turc pour protester contre des frappes menées par l'aviation turque sur des positions du PKK sur le sol irakien cette semaine. Ankara avait en effet annoncé avoir mené dans la nuit de dimanche à lundi des frappes à Kandil, Sinjar et Hakurk, des localités du nord de l'Irak. La Turquie mène régulièrement des raids aériens contre les bases arrières du PKK dans ce pays voisin. Le PKK, qui livre une sanglante guérilla sur le sol turc depuis 1984, est qualifié de groupe "terroriste" par la Turquie, les Etats-Unis et l'Union européenne. (Belga)