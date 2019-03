Irak: le Parlement limoge le gouverneur de Mossoul après un naufrage meurtrier

(Belga) Le Parlement irakien a limogé dimanche le gouverneur de la province de Ninive, où un naufrage meurtrier a fait 100 morts, en majorité des femmes et des enfants.

Nawfel Akoub, le gouverneur de la province du nord du pays, ainsi que ses deux adjoints, ont été démis de leurs fonctions à l'issue d'un vote tenu à la demande du Premier ministre Adel Abdel Mahdi. Le chef de gouvernement l'accusait de "négligence" et de "manquements clairs" après que 100 personnes ont péri jeudi, jour de nouvel an kurde et de Fête des mères, quand leur bac s'est retourné sur le fleuve Tigre. Selon les autorités, 63 passagers de cette embarcation qui devait rejoindre un parc de loisirs, sont toujours portés disparus. Dimanche, alors que le deuil national de trois jours avait pris fin, des dizaines d'étudiants ont défilé en silence dans la ville, tous vêtus de noir. Le Parlement a également annoncé dimanche accorder le titre de "martyrs" pour les victimes du naufrage, leur ouvrant ainsi le droit à des dédommagements et à saisir la justice. Les autorités, elles, poursuivent l'enquête au cours de laquelle 16 personnes ont déjà été arrêtées, selon un responsable des services de sécurité. M. Akoub avait essuyé vendredi l'ire des proches de victimes et habitants de Mossoul en se rendant sur les lieux du drame. Des protestataires avaient jeté des briques sur son convoi en dénonçant "corruption" et "abandon" des autorités locales à l'encontre de Mossoul, reprise au groupe Etat islamique (EI) il y a moins de deux ans et toujours en attente de reconstruction. (Belga)