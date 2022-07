Irak: nouveaux tirs de roquettes contre un complexe gazier

(Belga) Des tirs de roquettes ont visé lundi un complexe gazier du nord de l'Irak dans la région du Kurdistan autonome, a indiqué un responsable local, des frappes similaires ayant été rapportées ces dernières semaines.

"Trois roquettes de type katioucha ont visé le champ de Khor Mor", a indiqué à l'AFP Ramak Ramadan, le chef du district de Chemchemal, où se trouve le complexe gazier géré par Dana Gas, une firme énergétique des Émirats arabes unis. "Jusqu'à maintenant nous ne savons pas si des dommages ont été causés, nous allons ouvrir une enquête à ce sujet." Il y a un mois ce même complexe gazier avait été pris pour cible à trois reprises par des tirs de roquettes sans faire de blessés ni de dégâts matériels. Le champ gazier se trouve entre les villes de Kirkouk et de Souleimaniyeh, dans une zone gérée par les autorités de la région autonome du Kurdistan d'Irak. En avril et mai, c'était la raffinerie de pétrole de Kawergosk qui était visée, l'une des plus importantes de cette région autonome kurde riche en pétrole, située au nord-ouest d'Erbil, la capitale du Kurdistan d'Irak. Ces attaques, qui n'ont pas été revendiquées, interviennent sur fond de litige pétrolier entre Bagdad et Erbil et de procédures judiciaires empoisonnant leurs rapports. Le pouvoir fédéral de Bagdad et le Kurdistan d'Irak autonome ont toutefois assuré samedi opter pour "le dialogue".