Irak: quatre suspects arrêtés après l'incendie du dépôt de bulletins de vote

La justice irakienne a annoncé lundi l'arrestation de trois policiers et d'un employé de la commission électorale au lendemain d'un incendie criminel qui a ravagé à Bagdad un dépôt où se trouvaient des bulletins de vote des législatives de mai.

Le Parquet d'al-Roussafa, le secteur est de Bagdad, "a procédé à l'arrestation de quatre personnes suspectées d'être impliquées dans l'incendie criminel des dépôts de la commission électorale", indique dans un communiqué le porte-parole du Conseil supérieur de la magistrature, le juge Abdel Sattar Bayraqdar. "Trois d'entre eux sont des policiers et le dernier est un employé de la commission électorale", ajoute-t-il. L'identité des suspects n'a pas été révélée. Plus tôt dans la journée, le ministre de l'Intérieur Qassem al-Araji avait estimé qu'il ne faisait "aucun doute qu'il s'agit d'un acte délibéré". Dimanche, peu après que le Conseil supérieur de la magistrature a annoncé la nomination de neuf juges pour superviser le décompte et remplacer les membres de la commission électorale, un incendie s'était déclaré dans des entrepôts du ministère du Commerce à Bagdad. Les urnes de la circonscription d'al-Roussafa, la plus grande circonscription d'Irak où ont voté 60% des deux millions d'électeurs de la capitale, y étaient entreposées. Le scrutin de mai, qui devait permettre à l'Irak de tourner la page après trois années de combat contre le groupe djihadiste Etat islamique (EI), s'est transformé en feuilleton judiciaire et politique à rebondissements, augmentant le scepticisme de la population sur la transparence du scrutin.