Irak: six morts dans une attaque djihadiste au nord de Bagdad

Six personnes, dont des membres des forces de sécurité, ont été tuées et quatre autres blessées mercredi dans une attaque de djihadistes au nord de Bagdad, a indiqué jeudi un officier de police.

L'Irak a déclaré fin 2017 la "victoire" sur le groupe djihadiste Etat islamique (EI) mais des cellules clandestines de l'organisation continuent d'agir dans certains secteurs du pays. Mercredi, "des hommes armés de l'EI ont attaqué la maison de l'ancien député Adnane al-Joubouri (...), située dans le village d'Asdira, à 90 kilomètres au nord de Tikrit", a indiqué à l'AFP l'officier de police. "Ils ont tiré des obus de mortier sur la maison" sans faire de victimes, a-t-il détaillé. Mais, lorsque des policiers, des membres des unités paramilitaires du Hachd al-Chaabi et des civils ont accouru sur les lieux de l'attaque, "un kamikaze s'est fait exploser parmi eux, tuant six personnes et en blessant quatre autres", selon lui.