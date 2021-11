Irak: un manifestant tué dans les heurts entre police et partisans de groupes pro-Iran

(Belga) Un manifestant a été tué par balles vendredi à Bagdad pendant les heurts qui opposaient les forces de sécurité irakiennes à plusieurs centaines de partisans de groupes pro-Iran protestant contre les résultats des législatives du 10 octobre, a indiqué une source sécuritaire à l'AFP.

La victime "a été touchée par des tirs et est morte à l'hôpital", a précisé cette source qui a requis l'anonymat et n'a pas indiqué d'où les tirs provenaient. Les heurts qui se déroulaient à proximité de la zone verte entre partisans du Hachd al-Chaabi, influente coalition d'anciens paramilitaires, et les forces de l'ordre ont fait plus de 120 blessés, selon le ministère de la Santé. (Belga)