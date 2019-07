Iran: 13 morts dans un accident de minibus

(Belga) Treize personnes ont été tuées mardi dans un accident de minibus qui est tombé dans une gorge du centre de l'Iran, a indiqué l'agence officielle Irna.

Le drame s'est produit entre les villes de Bouine-va-Miandacht et Khansar, dans la province d'Ispahan, a rapporté Irna en citant Mansour Kamali, gouverneur du comté de Khansar. "Dix adultes et trois bébés ont été tués, et neuf personnes ont été blessées", a indiqué M. Kamali. Les freins du véhicule, un minibus Mercedes-Benz datant des années 1970, ont lâché dans une descente, selon le gouverneur. Malgré le bon état général du réseau routier, l'Iran a l'un des taux de mortalité sur les routes les plus élevés au monde. Les accidents sont dus principalement au niveau global du parc automobile iranien, privé d'innovation pendant des années en partie à cause des sanctions économiques étrangères, et à un mépris général pour les règles de base de la conduite. (Belga)