Iran: les sanctions américaines effectives pour les nouveaux contrats

Le rétablissement des sanctions américaines liées au programme nucléaire iranien est effectif "immédiatement" pour les nouveaux contrats, a affirmé mardi le conseiller à la sécurité nationale John Bolton, précisant que les entreprises déjà engagées en Iran auraient, elles, quelques mois pour en "sortir".

Le Trésor américain a fait savoir que les sanctions concernant les anciens contrats conclus en Iran entreraient en vigueur après une période de transition de 90 à 180 jours, quelques minutes après l'annonce par le président Donald Trump du retrait des Etats-Unis de l'accord sur le nucléaire signé entre Téhéran et les grandes puissances en 2015.

"Il est absolument possible que des sanctions supplémentaires puissent suivre, si nous avons de nouvelles informations", a précisé John Bolton. "Nous voulons mettre le plus de pression économique possible sur l'Iran et leur dénier l'accès aux revenus qu'ils auraient eu" sans retrait américain, a ajouté le conseiller à la sécurité nationale du président Trump.

Concrètement, "la décision signée aujourd'hui par le président rétablit immédiatement les sanctions qui existaient à l'époque de l'accord", a-t-il expliqué à la presse après l'annonce de Donald Trump. "Aucun nouveau contrat n'est autorisé".

Pour les contrats déjà en cours, et notamment pour les entreprises étrangères, souvent européennes, qui ont investi en Iran, la période de transition, de trois à six mois, "est une manière de donner aux sociétés l'occasion de sortir" du pays, a-t-il ajouté. "Par exemple dans le cas d'achats de pétrole iranien, si c'est un contrat avec des dispositions de long terme", "ils ont six mois, trois mois, ou une autre période entre les deux pour se retirer avant l'entrée en vigueur des sanctions", a détaillé l'ambassadeur Bolton.

Prié de dire s'il s'agissait d'un délai pour poursuivre les négociations diplomatiques sur l'accord de 2015, il a répondu sèchement: "Nous sommes sortis de l'accord, nous sommes sortis".

En revanche, a-t-il assuré, Donald Trump "est prêt à envisager des discussions sur une solution beaucoup plus large" s'attaquant "à l'attitude néfaste de l'Iran", "nous avons déjà eu des discussions avec nos alliés et on continuera dès demain matin".