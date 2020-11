Iran: réparer les liens avec les USA sous Biden pourrait être "facile"

(Belga) Le président iranien Hassan Rohani a déclaré mercredi que l'amélioration des relations diplomatiques entre Téhéran et Washington pourrait être "facile" sous la future présidence du démocrate Joe Biden. "Nous pouvons remonter à l'époque d'avant les tensions et, si la nouvelle administration américaine fait preuve de la bonne mentalité politique, une solution serait également facile", a déclaré M. Rohani à la télévision d'État.

L'Iran reviendrait à ses obligations en vertu de l'accord nucléaire signé avec les puissances mondiales et apaiserait les tensions avec Washington si le gouvernement de Biden faisait de même, a déclaré Hassan Rohani. La levée des sanctions imposées par le président américain sortant Donald Trump est une autre condition, a-t-il ajouté. Hassan Rohani, un modéré, fait face à une élection le 18 juin. Les ultra-conservateurs ont pu remporter une victoire décisive aux législatives de février dernier, de sorte que les observateurs estiment qu'ils ont une chance considérable de remporter la présidence. L'accord nucléaire de Vienne a été signé en 2015 entre l'Allemagne, les États-Unis, la Russie, la Grande-Bretagne, la France, la Chine et l'Iran et visait à empêcher la République islamique de développer des armes nucléaires. Les États-Unis ont unilatéralement mis fin à l'accord en mai 2018 et imposé de nouvelles sanctions à l'Iran. En conséquence, Téhéran a progressivement ignoré presque toutes les dispositions de l'accord. (Belga)