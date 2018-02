Israël a aidé à déjouer un attentat en Australie

(Belga) Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé mercredi qu'un renseignement fourni en 2017 par les services de renseignements de son pays avait permis de déjouer un attentat du groupe jihadiste Etat islamique (EI) contre un avion en Australie.

"Le service du renseignement israélien a empêché la destruction d'un avion" en Australie, a dit M. Netanyahu devant une conférence de dirigeants juifs américains à Jérusalem. "Cela est l'une des multiples actions que nous avons entreprises pour faire face au terrorisme à travers le monde et mettre en échec des attaques terroristes", a-t-il souligné, disant plus tard que l'attentat était planifié par l'EI. Selon un communiqué de l'armée israélienne, en 2017, une unité d'élite de la sécurité militaire a fourni aux autorités australiennes une information qui a conduit à l'arrestation de membres de l'EI qui préparaient une attaque contre un avion de passagers. Le pays de destination du vol n'a pas été révélé. L'unité israélienne a utilisé une technologie sophistiquée pour rassembler et analyser un renseignement et son action a permis de "sauver des dizaines de vie", selon l'armée israélienne. L'an dernier, l'Australie avait annoncé avoir arrêté deux hommes et les avoir inculpés de complot pour faire exploser un avion de la compagnie Etihad Airways des Emirats arabes unis. Selon la police australienne, l'attentat déjoué avait été planifié par de "hauts membres de l'EI" basés à l'étranger. (Belga)