Israël: après un tollé, un ministre revient sur ses propos sur les homosexuels

(Belga) Le ministre israélien de l'Education Rafi Peretz est revenu mardi sur des propos où il se disait en faveur des "thérapies de conversion" pour les homosexuels, après des appels à son limogeage.

Dans une lettre aux chefs des établissements scolaires à Tel-Aviv, M. Peretz a affirmé qu'il n'avait jamais "proposé des thérapies de conversion" à aucun des élèves qu'il avait eus avant d'entrer en politique. "Je sais que les thérapies de conversion ne sont pas bien, c'est ma position sans équivoque", a-t-il écrit. "Je réalise que cela (...) ne correspond pas à la nature humaine, suscite de la souffrance plus que de l'aide et peut mettre en danger des vies avec des suicides qu'on peut éviter", a-t-il ajouté. Le ministre a encore affirmé que ses propos avaient été mal interprétés. "Je n'aurais jamais pensé, et je n'ai certainement jamais dit, que ce type de thérapie devrait faire partie du système éducationnel", a-t-il dit. Interrogé samedi par la chaîne 12 pour savoir s'il était en faveur des "thérapies de conversion" et s'il pensait pouvoir "changer un homosexuel", M. Peretz, également rabbin, a répondu: "Je pense qu'on peut (...) J'ai une connaissance approfondie de l'éducation et je l'ai fait aussi". Il a évoqué le cas d'un étudiant qui lui avait confié être homosexuel et à qui il avait conseillé de "bien réfléchir". Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui a accueilli au sein de son gouvernement l'Union des partis de droite dirigée par M. Peretz après les législatives du 9 avril, a jugé ces propos "inacceptables". Mais M. Netanyahu, qui dirige ce qui est perçu comme le gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël, n'a manifesté aucune intention de limoger le ministre comme l'ont demandé des membres de l'opposition. Les "thérapies de conversion" ont été largement reconnues, y compris par le ministère israélien de la Santé, comme préjudiciables pour ceux qui les subissent. (Belga)