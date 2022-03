Israël: au moins deux morts dans des attaques près de Tel-Aviv

(Belga) Au moins cinq personnes ont été tuées et plusieurs blessées mardi soir dans des attaques armées dans la banlieue de la métropole israélienne Tel-Aviv, ont indiqué les secouristes.

Ces attaques sont les troisièmes en une semaine en Israël. "Nous avons eu cinq blessés dans deux endroits différents de Bnei Brak (localité ultra-orthodoxe en banlieue de Tel-Aviv), dont deux ont succombé", a déclaré à la chaîne Kan, Elie Bin, directeur de la Magen David Adom, l'équivalent israélien de la Croix-Rouge. Des secouristes et des témoins ont fait état de blessés dans une autre attaque dans la localité voisine de Ramat Gan. Dimanche à Hadera, dans le nord d'Israël, deux policiers israéliens ont été tués dans une fusillade revendiquée par l'organisation djihadiste État islamique (EI). La police israélienne a identifié les assaillants qui ont été abattus comme des agents arabes israéliens de l'EI. Le 22 mars, à Beersheva (sud), quatre Israéliens -deux hommes et deux femmes- ont été tués dans une attaque au couteau et à la voiture-bélier perpétré par un homme inspiré de l'idéologie du groupe EI. L'assaillant était un enseignant condamné en 2016 à quatre ans de prison pour avoir planifié de se rendre en Syrie afin de combattre au sein de l'EI et pour des prêches faisant son apologie.