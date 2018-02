Israël: dates-clés des gouvernements Netanyahu depuis 2009

Rappel des grandes dates de Benjamin Netanyahu à la tête du gouvernement israélien depuis 2009, après un premier mandat entre 1996 et 1999.

- Ancré à droite -

Le 31 mars 2009, le chef du Likoud (droite), Benjamin Netanyahu, redevient Premier ministre, succédant à Ehud Olmert, accusé de "corruption".

Malgré la participation de ministres travaillistes, le gouvernement de coalition est fortement ancré à droite, avec au poste-clé des Affaires étrangères, l'ultranationaliste Avigdor Lieberman, chef du parti Israël Beiteinou.

Le 14 juin, M. Netanyahu accepte pour la première fois le principe d'un Etat palestinien, tout en posant des conditions comme sa démilitarisation, immédiatement rejetées par les Palestiniens. Il se refuse à un gel de la colonisation juive, réclamé par la communauté internationale.

- Brouille avec la Turquie -

Le 31 mai 2010, des commandos israéliens mènent un assaut contre le Mavi Marmara, un navire affrété par une association humanitaire turque: neuf militants turcs sont tués. Un dixième, blessé, décédera à l'issue d'un long coma.

Le ferry fait partie d'une flottille internationale chargée d'aide humanitaire pour tenter de briser le blocus imposé par Israël à la bande de Gaza.

Ankara rappelle son ambassadeur, puis réduit ses liens économiques et de défense avec Israël.

Les deux pays ont normalisé leurs relations en 2016.

- Un gouvernement pro-colons -

Le 18 mars 2013, le nouveau gouvernement Netanyahu, issu des législatives anticipées de janvier, obtient l'investiture du Parlement. Il assemble une majorité composée du Likoud, d'Israël Beiteinou, du Foyer juif de Naftali Bennett, issu de la mouvance nationaliste religieuse et proche des colons, ainsi que du centre-droit.

"Il ne peut y avoir qu'un seul Etat entre le Jourdain et la Méditerranée, c'est Israël", affirme le nouveau ministre du Logement, Uri Ariel, numéro deux du Foyer juif.

En revanche, le gouvernement ne comprend aucun représentant des partis religieux ultra-orthodoxes.

- Opération contre Gaza -

Le 8 juillet 2014, Israël lance l'opération "Bordure protectrice" contre la bande de Gaza, dans le but de faire cesser les tirs de roquette et détruire les tunnels creusés depuis l'enclave palestinienne.

La guerre fait 2.251 morts côté palestinien, en très grande majorité des civils, et 74 morts côté israélien, quasiment tous des soldats.

Israël avait déjà lancé par le passé plusieurs opérations meurtrières dans la bande de Gaza, notamment après des tirs de roquettes palestiniens.

- Netanyahu défie Obama -

Le 3 mars 2015, M. Netanyahu défie ouvertement le président Barack Obama sur le nucléaire iranien en allant prononcer un discours devant le Congrès américain contre l'accord, au moment même où Washington et Téhéran négocient pour trouver un règlement définitif.

L'accord sur le nucléaire iranien sera conclu le 14 juillet entre les grandes puissances et l'Iran.

- Le plus à droite -

Le 15 mai 2015, M. Netanyahu, après avoir triomphé aux législatives de mars, obtient la confiance du Parlement en faveur de son 4e gouvernement.

Un an plus tard, il signe un accord de coalition avec le parti Israël Beiteinou et son dirigeant Avigdor Lieberman, le nommant ministre de la Défense.

M. Lieberman devient numéro deux du gouvernement avec une voix prépondérante notamment sur le conflit israélo-palestinien.

Le pays connaît le gouvernement le plus à droite de son histoire.

- Colonisation -

Le 20 juin 2017, Israël entame la construction d'une nouvelle colonie en Cisjordanie, une première en 25 ans dans ce territoire.

Selon la Paix maintenant, une ONG israélienne opposée à la colonisation, 6.742 projets de construction de logements ont été approuvés dans les colonies en 2017. En janvier 2018, Israël a donné son feu vert à plus de 1.100 nouveaux logements de colons en Cisjordanie occupée.

- Soutien sans faille de Trump -

Le 6 décembre 2017, le président américain reconnaît Jérusalem comme capitale d'Israël, déclenchant la colère des Palestiniens et la réprobation de la communauté internationale.

M. Netanyahu salue un "jour historique".

- La police recommande l'inculpation de Netanyahu -

Le 13 janvier 2018, la police indique avoir recommandé à la justice d'inculper pour corruption, fraude et abus de confiance Benjamin Netanyahu, qui clame son innocence. La décision dépend maintenant du procureur général.