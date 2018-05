Israël démolit la maison d'un Palestinien accusé du meurtre d'un rabbin

L'armée israélienne a démoli dans la nuit de lundi à mardi la maison d'un Palestinien accusé d'appartenir au groupe qui avait tué par balles un rabbin en janvier en Cisjordanie occupée, ont constaté des journalistes de l'AFP.

La maison d'Ahmed Konba à Jénine, dans le nord du territoire sous occupation israélienne depuis plus de 50 ans, a été détruite à l'aide d'explosifs, ont indiqué des sources de sécurité palestiniennes.

L'opération a donné lieu à des heurts entre forces israéliennes et Palestiniens.

Les gardes-frontières israéliens ont essuyé des jets de pierres et d'engins incendiaires et ont fait usage de moyens anti-émeutes, ont indiqué la police et l'armée israéliennes. Une policière a été légèrement blessée par balle à la jambe, a rapporté la police.

Ahmed Konba est accusé d'avoir pris part à l'assassinat du rabbin Raziel Shevah. Ce dernier a été tué par balles le 9 janvier dans sa voiture près de Naplouse et de la colonie de Havat Gilad où il vivait. Le principal suspect et deux autres Palestiniens ont été abattus par les forces israéliennes. Ahmed Konba a quant à lui été arrêté.

Israël démolit régulièrement les maisons de Palestiniens auteurs d'attaques anti-israéliennes meurtrières.

Les détracteurs de cette pratique la dénoncent comme relevant du châtiment collectif et affectant des familles qui se retrouvent à la rue. Le gouvernement israélien défend l'effet dissuasif de ces démolitions pour ceux qui seraient tentés de passer à l'acte.

En réponse à l'assassinat du rabbin Raziel Shevah, le gouvernement israélien a annoncé son intention de régulariser la colonie de Havat Gilad, établie sans autorisation israélienne. Une telle régularisation est une première depuis des années.

Israël fait une distinction entre les colonies qu'il a approuvées et les autres, dites "sauvages". Toute la colonisation est illégale au regard du droit international.

Environ 400.000 colons israéliens mènent sous la protection de l'armée une coexistence souvent conflictuelle en Cisjordanie avec 2,6 millions de Palestiniens.